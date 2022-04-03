Владислав Наместников прервал шестнадцатиматчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:1 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Владислав Наместников. Также он отметился результативной передачей. Таким образом, он прервал шестнадцатиматчевую безголевую серию в НХЛ. Этот гол стал для Наместникова 14-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 13 передач в 65 играх. Для Наместникова этот гол стал первым за «Даллас».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Наместников принял участие в 543 матчах, в которых записал в свой актив 104 гола и сделал 128 результативных передач.