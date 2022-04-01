НХЛ сильно зависит от русских. «Отменить» наших хоккеистов в Америке почти невозможно

Британский министр спорта вчера заявил, что Россия стала изгоем международного спорта. Несмотря на сравнительно оптимистичные новости из ФИФА, где к РФС не применяли дополнительных санкций, а также сделали русский язык официальным в организации, международный календарь частично показывает правоту британского чиновника.

В хоккее это видно особенно сильно: кроме очевидных Евротура и ЧМ, наши сборные не будут участвовать в Кубке четырёх наций по нескольким возрастам. В ближайших планах ФХР — товарищеские матчи с Беларусью и собственной молодёжкой, ради чего возродят даже забытый турнир вторых сборных в Санкт-Петербурге. Пока речи не идёт даже об играх с Казахстаном или Китаем (судьба их хоккейного проекта, впрочем, до сих пор не до конца понятна).

При этом есть НХЛ, давление на которую наверняка огромно. В Канаде есть весьма влиятельная украинская община. Раньше в НХЛ играли Хаверчаки и Андрейчуки, а до последнего времени её главным лицом в хоккее был скончавшийся недавно владелец «Оттавы» Юджин Мельник. Долгое время клуб не драфтовал и не приобретал российских игроков, а ещё в 2014-м Мельник делал пожертвования в украинские фонды.

Конечно, вся эта ситуация отражается и на звёздных игроках из России. И без того немногословный Евгений Малкин не общается с прессой с самого 24 февраля. Больше всего, конечно, достаётся Александру Овечкину, политическая позиция которого прекрасно известна.

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Инсайдеры сообщали, что российские игроки даже готовы были сделать совместное заявление, где бы выразили свою позицию по политической обстановке, ради чего даже создали совместный чат в одном из мессенджеров. Однако согласование заявления успехом не увенчалось — причины этого неизвестны. Впрочем, каким бы оно ни было, вряд ли бы после этого русских игроков расцеловали и простили за всё — мир сейчас чаще бьёт по паспорту, а не по лицу.

НХЛ из всех спортивных лиг Северной Америки сильнее всего зависит от европейцев и конкретно от игроков из России. Почти все лучшие вратари лиги — наши, как и большинство лучших вингеров. В этом году полноценным «франчайз-игроком» стал Кирилл Капризов, причём сделал это не в какой-нибудь огайской глуши, а в «Штате хоккея» Миннесоте. Можно было бы под шумок «отменить» и их — но НХЛ пока и так тяжело оправляется после двух лет коронакризиса, лишние финансовые потери лиге не нужны.

При этом НХЛ, как и ожидалось, ведёт себя максимально потребительски. Контракт лиги с «Яндексом» приостановлен (впрочем, о разрыве пока речи не идёт), версия сайта и соцсети на русском сейчас тоже не работают. От русских зрителей мы откажемся, но от русских игроков — ни за что. Это старый и несмешной анекдот — «кушать люблю, а так — нет».

Кроме этого, лиге скоро надо организовывать Кубок мира, чтобы как-то компенсировать срыв Пекина и найти ещё один источник дохода для НХЛ и её профсоюза. Инсайдеры уже сообщили, что никаких «синтетических» сборных на потенциальном КМ-2024 не будет — «сборную Северо-Восточной Европы» с 22 игроками из России и одним Шаранговичем отправить не получится. При этом в КМ, в отличие от Кубка Канады, в доле ИИХФ, которая после смены президента относится к России несколько более строго.

Без России Кубок мира невозможен — и не из-за каких-то там спортивных мотивов, которые никого там особо не волновали. Это мощный удар по рейтингам у целевой аудитории — рейтинг полуфинала КМ-2016 с Россией был на миллион зрителей выше, чем рейтинг финала со сборной Европы. Приоритеты очевидны — хоккейная классика нужна, любой ценой.

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Сюда же относятся и потенциальные ограничения по драфту. Клубы юниорской Канадской хоккейной лиги якобы хотят ограничить драфт российских и белорусских игроков, тем самым невольно подыграв ФХР, которая давно хотела закрыть поток нашей молодёжи в CHL (впрочем, он и так усыхал в последние годы). Но в юниорской лиге уже существует лимит (ещё один привет ФХР) на европейских игроков, который довольно строг — у НХЛ такого нет.

Как ни странно, но жёсткая позиция НХЛ могла бы помочь российскому хоккею: тогда в условиях неизбежного оттока легионеров, которых в хоккее нельзя заменить балканцами или латиноамериканцами, падение уровня лиги было бы компенсировано, а парочка звёзд, возможно, помогла бы привлечь внимание к лиге в условиях отсутствия матчей «наши vs не наши».

Но НХЛ ценит в первую очередь своё собственное благополучие — и русские ей нужны, но только те, которые приносят ей пользу сами. Хорошо это или плохо на фоне тотального игнорирования российских зрителей, каждый решит по-своему.