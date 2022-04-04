Овечкин повторил результат Гартнера по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал одно очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:5), став автором результативной передачи.

В этом матче российский нападающий отметился 627-й голевой передачей за карьеру в НХЛ, благодаря чему повторил результат Майка Гартнера (627) по этому показателю. Сейчас оба игрока делят 82-е место в истории лиги по результативным передачам. Ближайшей целью для 36-летнего Овечкина теперь является показатель нападающего «Торонто» Джейсона Спеццы (630).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых забросил 42 шайбы и сделал 37 результативных передач при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.