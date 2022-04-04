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Хартли: Курьянов — это человек, у которого логотип «Авангарда» вытатуирован на сердце

Хартли: Курьянов — это человек, у которого логотип «Авангарда» вытатуирован на сердце
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Канадский тренер Боб Хартли, объявивший, что покидает «Авангард», прокомментировал решение.

«Мне всегда везло, и «Авангард» не исключение, меня окружали потрясающие люди. С Дмитрием Рябыкиным я первым разговаривал в Дании, когда договаривался о контракте. Я сначала подумал, что он какой-то большой начальник, и мы потом на эту тему смеялись. Я абсолютно уверен, что Рябыкин готов к работе главным тренером в КХЛ. То же самое касается и Вячеслава Козлова.

Антон Курьянов — это человек, у которого логотип «Авангарда» вытатуирован на сердце. Повторюсь, мне очень повезло с людьми, с которыми я работал в «Авангарде». У нас был интернациональный штаб, мы обсуждали любые вопросы, обменивались мнениями, это была по-настоящему командная, семейная работа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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