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Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной»

Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Блюз» дублем отметился российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественников – Ивана Барбашёва и Павла Бучневича (в меньшинстве), также отличился Брэйден Шенн. Автором единственного гола «Аризоны» стал Ник Шмальц.

Отметим, что помимо заброшенной шайбы на счету Бучневича и ассистентский дубль (1+2). Таким образом, в его активе уже 57 (24+33) очков в 60 матчах.

Ворота «Аризоны» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Иван Просветов, отразивший 24 броска из 29. Его коллега по амплуа из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 21 из 22.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барбашёв (Росен, Перрон) – 22:17 (5x5)   2:0 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 23:34 (5x5)   3:0 Шенн (Перрон, Ледди) – 26:33 (5x4)   4:0 Бучневич (О'Райлли) – 34:39 (4x5)   4:1 Шмальц (Дайнин, Ритчи) – 43:09 (5x5)   5:1 Тарасенко (Томас, Бучневич) – 53:09 (5x5)
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