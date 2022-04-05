Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Блюз» дублем отметился российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественников – Ивана Барбашёва и Павла Бучневича (в меньшинстве), также отличился Брэйден Шенн. Автором единственного гола «Аризоны» стал Ник Шмальц.
Отметим, что помимо заброшенной шайбы на счету Бучневича и ассистентский дубль (1+2). Таким образом, в его активе уже 57 (24+33) очков в 60 матчах.
Ворота «Аризоны» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Иван Просветов, отразивший 24 броска из 29. Его коллега по амплуа из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 21 из 22.
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