Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Блюз» дублем отметился российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественников – Ивана Барбашёва и Павла Бучневича (в меньшинстве), также отличился Брэйден Шенн. Автором единственного гола «Аризоны» стал Ник Шмальц.

Отметим, что помимо заброшенной шайбы на счету Бучневича и ассистентский дубль (1+2). Таким образом, в его активе уже 57 (24+33) очков в 60 матчах.

Ворота «Аризоны» в этой игре защищал 23-летний российский вратарь Иван Просветов, отразивший 24 броска из 29. Его коллега по амплуа из «Сент-Луиса» Вилле Хуссо – 21 из 22.