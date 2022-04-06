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«Флорида» одержала яркую победу над «Торонто», отыгравшись со счёта 1:5

«Флорида» одержала яркую победу над «Торонто», отыгравшись со счёта 1:5
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:6 в овертайме.

Основное время команды отыграли вничью – 6:6, несмотря на то, что «Торонто» вёл со счётом 5:1. В составе «Пантерз» дублем отметился Сэм Райнхарт, ещё по шайбе на счету Радко Гудаса, Клода Жиру, Джонатана Юбердо и Александра Баркова. У «Мэйпл Лифс» дублем ответил Митчелл Марнер, также забрасывали Вильям Нюландер, Колин Блэквелл, Джейк Маззин и Джон Таварес.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте компании Sportsnet.

В овертайме точный бросок всё того же Юбердо (2+3 в матче) принёс «Флориде» победу в матче.

Примечательно, что впервые за «Флориду» отличился Клод Жиру, ранее обменянный из «Филадельфии Флайерз», а Джонатан Юбердо, оформивший дубль и ассистентский хет-трик, стал первым хоккеистом в истории «Пантерз», набравшим 100 очков в сезоне.

В составе «Торонто» ассистентский хет-трик на счету лучшего снайпера текущей регулярки Остона Мэттьюса.

С начала встречи ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который был заменён в начале второго периода на Спенсера Найта после четырёх пропущенных шайб. На счету Бобровского 10 отражённых бросков из 14, у Найта – 18 из 20.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Райнхарт (Барков, Юбердо) – 03:46 (5x4)   1:1 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 15:21 (5x4)   1:2 Марнер – 20:30 (4x5)   1:3 Марнер (Мэттьюс, Таварес) – 21:07 (5x4)   1:4 Блэквелл (Райлли, Энгвалль) – 22:04 (5x5)   1:5 Маззин (Мэттьюс, Марнер) – 28:40 (5x5)   2:5 Райнхарт (Барков, Уигар) – 31:52 (5x4)   3:5 Гудас (Лунделль) – 32:51 (4x5)   4:5 Жиру (Юбердо, Беннетт) – 37:56 (5x5)   5:5 Юбердо (Райнхарт, Жиру) – 42:45 (5x4)   6:5 Барков (Юбердо) – 48:01 (5x5)   6:6 Таварес (Марнер, Нюландер) – 56:06 (5x4)   7:6 Юбердо (Барков, Уигар) – 62:47 (3x3)
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