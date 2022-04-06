Гарпенлёв: шведы, продолжающие играть в российских клубах, смогут сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв рассказал, будут ли привлекаться к игре за сборную Швеции игроки, которые остались выступать в российских и белорусских клубах.



«Никаких ограничений, что я не могу вывозить игроков, которые начали сезон в КХЛ и сейчас имеют контракт, я не получал», – цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022 – это Франция и Австрия.



Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодёжного чемпионата мира — 2023, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.



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