Гретцки — о связке из «Торонто»: Мэттьюс феноменален. Марнер — самый умный игрок в НХЛ
Поделиться
Канадская легенда Уэйн Гретцки поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе, а также сравнил пару Мэттьюс — Митчелл Марнер со связкой из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль.
«Мэттьюс феноменален. Суперзвёзды «Ойлерз»? Послушайте, то же самое можно сказать и про «Торонто». Митч Марнер не получает должного признания. Вы же знаете, что Марнер — отличный игрок? Он самый умный игрок в НХЛ.
Возможно, Марнеру не уделяется столько внимания, как Леону, потому что он не забил 50 голов, но его ценность для Мэттьюса аналогична ценности Леона для Коннора. Они очень похожи», — приводит слова канадской легенды The Athletic.
Ранее Гретцки поделился мнением о самих Макдэвиде и Драйзайтле.
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
19:23
-
18:58
-
18:30
-
18:08
-
17:53
-
17:37
-
17:08
-
16:55
-
16:19
-
15:12
-
14:30
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:54
-
12:47
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
10:30
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
08:46
-
08:11
-
07:47
-
07:16
-
07:01
-
06:26
-
06:06
-
05:54
-
05:40
-
05:36
-
05:35
Партнерский контент