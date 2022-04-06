Гретцки — о связке из «Торонто»: Мэттьюс феноменален. Марнер — самый умный игрок в НХЛ

Канадская легенда Уэйн Гретцки поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе, а также сравнил пару Мэттьюс — Митчелл Марнер со связкой из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль.

«Мэттьюс феноменален. Суперзвёзды «Ойлерз»? Послушайте, то же самое можно сказать и про «Торонто». Митч Марнер не получает должного признания. Вы же знаете, что Марнер — отличный игрок? Он самый умный игрок в НХЛ.



Возможно, Марнеру не уделяется столько внимания, как Леону, потому что он не забил 50 голов, но его ценность для Мэттьюса аналогична ценности Леона для Коннора. Они очень похожи», — приводит слова канадской легенды The Athletic.

Ранее Гретцки поделился мнением о самих Макдэвиде и Драйзайтле.