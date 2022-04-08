Журналист TSN: к Кузьменко есть большой интерес в НХЛ. Ситуация с Россией не пугает их

Журналист TSN Крис Джонстон прокомментировал интерес клубов Национальной хоккейной лиги к нападающему санкт-петербургского СКА Андрею Кузьменко.



«К Андрею Кузьменко очень большой интерес в НХЛ. Он всё ещё участвует в плей-офф в составе СКА, поэтому сейчас его фокус явно там. Однако по эту сторону океана есть много заинтересованных команд. Даже нынешняя ситуация с Россией не пугает их. Контракт Кузьменко истекает 30 апреля, так что с 1 мая он может подписать соглашение в НХЛ.



В отличие от других российских свободных агентов, не думаю, что его переход сорвётся. Команды верят, что по окончании сезона он будет доступен для переговоров, рассмотрит варианты и выберет какой-либо из них», — сказал Джонстон в эфире TSN.