Александр Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (2:3, 1:0, 3:0).



На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Российский нападающий забросил свою 44-ю шайбу в текущем сезоне. Она стала для него 774-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и 845-й за всю заокеанскую карьеру, включая плей-офф. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное третье место, превзойдя достижения Бретта Халла и Яромира Ягра, забивших по 844 гола.

Больше Овечкина смогли забить лишь Горди Хоу (869 — 801+68) и Уэйн Гретцки (1016 — 894+122).

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