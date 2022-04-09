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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу голов за сезон для игроков 36+ лет

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу голов за сезон для игроков 36+ лет
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине второго периода счёт равный — 3:3.

На 25-й минуте, при счёте 3:2 в пользу «пингвинов», капитан «столичных» Александр Овечкин в большинстве сравнял счёт. Этот гол стал для 36-летнего капитана «столичных» 44-м в текущем сезоне. Он вышел на второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за один сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 забил 44 гола. Тогда ему исполнилось 40 лет.

Лидирует по этому параметру финская легенда Теэму Селянне, который в сезоне-2006/2007 забросил 48 шайб. В той регулярке ему было 36 лет.

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