Панарин вошёл в тройку лучших ассистентов сезона НХЛ, обойдя Макдэвида

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» отдал две результативные передачи. Теперь на его счету 67 ассистентских передач в текущем сезоне НХЛ, и он вышел на третье место по этому показателю, обогнав форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. На втором месте располагается Роман Йози (68 передач), возглавляет список Джонатан Юбердо (77).



Также на счету Артемия помимо двух передач ещё и гол в ворота «Сенаторз».



Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



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