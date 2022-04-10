Форвард «Вашингтона» Хагелин, вероятно, выбыл до конца сезона из-за серьёзной травмы глаза

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин, вероятно, выбыл до конца сезона из-за травмы глаза, сообщает Washington Hockey Now.
Отмечается, что возвращение хоккеиста в этом сезоне очень маловероятно, однако он надеется, что сможет возобновить карьеру в НХЛ.
«Мы видим его время от времени. Настроение хорошее, он чувствует себя хорошо. Впереди долгий путь к выздоровлению. Я не знаю точных деталей, но у него впереди долгий процесс. Без Карла очень тяжело. Каждый парень чувствует это. Он важная часть нашей команды в зале и на льду, нам его не хватает», — сообщил наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт.
Хагелин получил серьёзную травму глаза на тренировке 1 марта. Ему сделали операцию, сообщается, что впереди предстоит ещё одна.
В текущем регулярном сезоне на счету 33-летнего форварда 53 матча, в которых он набрал 14 (3+11) очков при полезности «+10».
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