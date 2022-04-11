Кудашов: поездка в Пекин сбила подготовку московского «Динамо» к плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о влиянии Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) на подготовку к плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Уже заявлял, что поездка в Пекин не совсем помешала. Она сбила подготовку. Команда готовилась без группы игроков, и ряд игроков получили травмы, из-за чего серия с «Северсталью» была скомкана. Были разные сочетания.
Что касается следующей серии, то мы в течение сезона пытались создать два ударных звена. Но у нас некоторые игроки перешли на новые роли из-за ситуации, и нам не хватило времени, чтобы перестроиться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, «Динамо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступило ЦСКА в серии со счётом 0-4.
- 11 апреля 2022
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