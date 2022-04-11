Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: поездка в Пекин сбила подготовку московского «Динамо» к плей-офф

Кудашов: поездка в Пекин сбила подготовку московского «Динамо» к плей-офф
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о влиянии Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) на подготовку к плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Уже заявлял, что поездка в Пекин не совсем помешала. Она сбила подготовку. Команда готовилась без группы игроков, и ряд игроков получили травмы, из-за чего серия с «Северсталью» была скомкана. Были разные сочетания.

Что касается следующей серии, то мы в течение сезона пытались создать два ударных звена. Но у нас некоторые игроки перешли на новые роли из-за ситуации, и нам не хватило времени, чтобы перестроиться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо» вышло во второй раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступило ЦСКА в серии со счётом 0-4.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022