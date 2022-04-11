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В московском «Динамо» заявили, что надеются на возвращение в клуб Линдберга и О’Делла

В московском «Динамо» заявили, что надеются на возвращение в клуб Линдберга и О’Делла
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Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, ожидает ли клуб возвращения Оскара Линдберга и Эрика О'Делла.

«В этом сезоне, как вы все видели, у нас хорошо себя зарекомендовали О’Делл и Линдберг. С этими ребятами Алексей Николаевич (Сопин. – Прим. «Чемпионата») находится в контакте, но всё будет зависеть от ситуации, которая динамично меняется. Они в принципе готовы вернуться и дальше продолжить игру в команде, но всё будет зависеть от того, что будет происходить.

Мы были бы рады видеть их в составе, потому что они отыграли хороший сезон. О’Делла я всегда ставил в пример с точки зрения самоотдачи, потому что у нас были некоторые нарекания к другим игрокам и этих ребят приводили в пример, как они честно отрабатывают свой контракт от стартового свистка и до финальной сирены», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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