Гендиректор московского «Динамо»: отъезд О’Делла — предательство

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал отъезд иностранных хоккеистов из клуба во время плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«На самом деле, действительно, только двое легионеров «Динамо» уехали домой в разгар плей-офф – это О’Делл и Петерссон. Трое иностранных игроков – Ведин, Клинкхаммер и Линдберг – оставались в команде до завершения сезона. Хочу сказать им большое спасибо за то, что они приняли такое решение, несмотря на всё оказанное на них давление.



Ведин не принимал участия в серии с ЦСКА, а Клинкхаммер не смог её доиграть до конца не потому, что они уехали. Просто игроки заболели ангиной и не могли выходить на лёд. При этом необходимо отдельно подчеркнуть по ситуации с Петерссоном, что он получил травму ещё в серии с «Северсталью», и его отъезд был связан с тем, что он чисто физически не мог бы принять участия в серии второго раунда.



А что касается О’Делла, то он очень мастеровитый игрок, который усилил команду, достойно провёл регулярный чемпионат и был одним из лучших в плей-офф. По этой причине его отъезд в плей-офф и стал настолько значимой проблемой. Именно с его отъездом оказались сломаны многие ключевые схемы тренерского штаба. Пусть это будет звучать немного грубо, но такие действия называю предательством. Ничто не мешало О’Деллу поступить как другим иностранцам, остаться в клубе и не подвести команду перед решающими играми», — сказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.



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