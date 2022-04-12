«Барыс» объяснил причины задержек заработной платы игрокам и тренерскому штабу
Поделиться
Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте объяснил задержки заработной платы.
Отмечается, что задержки зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных клубов.
«Задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объёме в срок до 15 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.
Напомним, «Барыс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» в пяти матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1-4).
Ранее появилась информация, согласно которой в двух клубах Континентальной хоккейной лиги имеются задержки заработной платы. Этими командами назывались «Барыс» и московское «Динамо».
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
18:04
-
17:55
-
17:29
-
17:00
-
16:51
-
16:25
-
15:55
-
15:37
-
15:30
-
15:17
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
08:54
-
08:24
Партнерский контент