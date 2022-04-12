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«Барыс» объяснил причины задержек заработной платы игрокам и тренерскому штабу

«Барыс» объяснил причины задержек заработной платы игрокам и тренерскому штабу
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Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте объяснил задержки заработной платы.

Отмечается, что задержки зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных клубов.

«Задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объёме в срок до 15 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, «Барыс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» в пяти матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1-4).

Ранее появилась информация, согласно которой в двух клубах Континентальной хоккейной лиги имеются задержки заработной платы. Этими командами назывались «Барыс» и московское «Динамо».

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Источник: московское «Динамо» и «Барыс» имеют задолженности по зарплате хоккеистам
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