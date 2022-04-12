«СКА верит в своих лидеров». Р. Ротенберг — об изменениях в пятёрках команды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3, 3-3).

«Мы всегда работаем по всей вертикали, постоянно на связи с главным тренером СКА-1946 Филатовым. Следили за серией, «Ирбис» здорово играл. Ждём серьёзной серии с «Красной Армией», нас ждут интересные матчи с сильным соперником. Поменяли Тимкина с Кузьменко из-за желания забить как можно больше голов, из-за доверия лидерам. Верим в наших лидеров, дальше посмотрим, взвесим все за и против.

Мы можем играть намного лучше и ярче, эмоции нужно достать. Думаю, дома родные стены помогут достать необходимые эмоции. С эмоциональным фоном и самоотдачей в команде всё в порядке. Без поражений не бывает побед, это хоккей.



Седьмой матч — это лучшее, что может быть в хоккее. Это адреналин, то, ради чего мы работаем весь год, может быть, не один год. Все всё прекрасно понимают, думаю, будет такой адреналин, которого нет ни в каком другом матче. Мы играли такие матчи, но смотрим только вперёд, работаем здесь и сейчас. Можно много голов вспоминать, и то, кто в 2015-м забил. Без прошлого нет будущего, но мы живём здесь и сейчас», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.