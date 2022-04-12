Бурдасов — о поражении от ЦСКА: если быть злым, то только на себя

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3, 3-3).
«Самое главное — не мои проходы, а победа команды. Если будет шанс, то конечно, но ЦСКА хорошо играет в обороне, это не так легко сделать. Надо играть и когда дают удаления, и когда не дают. Это зависит от судей, а не от нас. Сегодня они дали поиграть, все четыре звена провели одинаковое время, тоже плюс.
Если быть злым, то только на себя. В последний момент в большинстве перекрыли линию после передачи на меня, я мог спуститься чуть правее, тогда я бы замыкал передачу. Может, ребята молодые у нас, но всё схватывают на лету. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что будет седьмая встреча. Показательно, что играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать. Молодые ребята это понимают», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 апреля 2022
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