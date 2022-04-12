Тренеру ЦСКА разбили бровь до крови, Комаров сел на соперника. Фото победы над СКА

12 апреля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в шестом матче серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Лучшие фото с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий СКА Никита Гусев подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА (1:3, 3-3).



«Надо реализовывать свои моменты, они не так часто случаются. Выигрывает тот, кто реализует моменты.



Седьмой матч похож на финал Олимпиады. Здесь всё важно — и эмоции, и понимание, что ты должен делать, и нет никаких оправданий. Ты должен сделать то, что ты можешь, и немного больше. Игра начинается со счёта 0:0, будем работать от первой до последней минуты и надеяться, что всё будет хорошо», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.