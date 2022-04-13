А.Юдин: видно, что у СКА ещё есть резервы

Заслуженный мастер спорта, ныне тренер Александр Юдин поделился мнением о серии между СКА и ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

«Ещё до начала шестого матча было понятно, что ЦСКА просто так не отдаст серию. Играют две равные команды, и они ещё раз это доказали. Причём и у петербуржцев, и у москвичей грызут лёд абсолютно все – и лидеры, и третьи-четвёртые звенья. Зыков сегодня здорово забил, доработал до конца, а в предыдущих играх у ЦСКА третье звено тащило игру.



В каждом матче видно, что тренерские штабы серьёзную работу проделывают – перестраиваются, меняют тактику. Сегодня Москва ожидаемо активно начала, и было видно, что СКА был к этому готов – основной натиск сдержали. Да, допустили на одну ошибку больше.

В любом случае, седьмой матч точно будет интересным, а домашние трибуны должны дать СКА дополнительные эмоции, болельщики в Питере всегда мощно гонят вперёд. Видно, что у СКА ещё есть резервы», – сказал Юдин «Чемпионату».

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