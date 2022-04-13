Нападающий Сергей Шмелёв продолжит играть в «Салавате» в следующем сезоне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о том, что нападающий Сергей Шмелёв продолжит карьеру в клубе.

«Трансфер Шмелёва провальный? Мы действительно брали Сергея как снайпера, способного завершать атаки и быть бомбардиром. До сезона мы брали его по таким качествам, но дальше идёт предсезонная подготовка, и тренерский штаб принимает решения. Считаю, что его место в команде не позволило ему проявить свои качества снайпера. Тренерский штаб посчитал, что в иной роли он будет более полезен. Тем более, что после травмы Амирова изменились сочетания. Поэтому не назову переход Шмелёва ошибкой. Это очень умный игрок, которого сейчас мы понимаем, как использовать на следующий сезон. Он остаётся и будет играть в нашей команде. Думаю, что в новом сезоне вы увидите другого Шмелёва», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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