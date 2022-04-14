Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никишин — о ситуации с легионерами в «Спартаке»: внутри команды это вообще не обсуждалось

Никишин — о ситуации с легионерами в «Спартаке»: внутри команды это вообще не обсуждалось
Комментарии

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился мыслями о причинах вылета во втором раунде плей-офф от СКА и о ситуации с легионерами.

«Не хватило всего лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, которые в этой серии мы пропустили. Но что теперь сделаешь – всё уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем вести в счёте и забивать больше голов.

Каким было состояние наших легионеров? Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«Российские хоккеисты не хуже финнов. Потом возьмём своё». Интервью с открытием сезона КХЛ «Российские хоккеисты не хуже финнов. Потом возьмём своё». Интервью с открытием сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022