Никишин — о ситуации с легионерами в «Спартаке»: внутри команды это вообще не обсуждалось

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился мыслями о причинах вылета во втором раунде плей-офф от СКА и о ситуации с легионерами.

«Не хватило всего лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, которые в этой серии мы пропустили. Но что теперь сделаешь – всё уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем вести в счёте и забивать больше голов.

Каким было состояние наших легионеров? Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.