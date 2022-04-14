Никишин — о ситуации с легионерами в «Спартаке»: внутри команды это вообще не обсуждалось

Российский защитник «Спартака» Александр Никишин поделился мыслями о причинах вылета во втором раунде плей-офф от СКА и о ситуации с легионерами.
«Не хватило всего лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, которые в этой серии мы пропустили. Но что теперь сделаешь – всё уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, что в следующий раз уже мы будем вести в счёте и забивать больше голов.
Каким было состояние наших легионеров? Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», — сказал Никишин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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