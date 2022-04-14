«Российские хоккеисты не хуже финнов. Потом возьмём своё». Интервью с открытием сезона КХЛ

Перед началом нынешнего хоккейного сезона мало кто мог себе представить, что в первой паре сборной России на Олимпийских играх в Пекине будет играть 20-летний защитник «Спартака» Александр Никишин. Но в этом сезоне молодой спартаковец добился настолько заметного прогресса в игре, что тренерский штаб национальной команды доверил игроку ведущую роль в национальной команде, и Никишин вернулся домой с серебряной медалью Игр. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» российский хоккеист подвёл итог выступления красно-белых в плей-офф КХЛ, поделился олимпийскими воспоминаниями и назвал самого опасного форварда, против которого ему довелось сыграть в столице Китая.

«Результат сезона – удовлетворительный. «Спартак» хотел выиграть у СКА и мог это сделать»

— Александр, несколько слов об итогах сезона. Как оцените выступление «Спартака»?

— Удовлетворительно, потому что всем хотелось большего. Удалось пройти первый раунд плей-офф, вообще не играя его. Могли проходить и СКА, но что есть, то есть. А в целом сезон получился достаточно хорошим для «Спартака».

— Впервые за 12 лет «Спартак» прошёл во второй раунд плей-офф КХЛ, но, наверное, ни у кого в клубе не было большой радости от того, каким образом всё произошло?

— Ну вот так всё получилось. От нас в этой ситуации ничего не зависело. Мы бы вышли на лёд и играли с «Йокеритом», но этого не произошло. Ничего страшного.

— Первый матч в плей-офф — и сразу разгромная победа в матче со СКА (6:1). Ожидали такой прыти от своей команды после столь длинной паузы без официальных матчей?

— На самом деле, было очень тяжело без игровой практики, потому что всегда хочется играть. После долгого перерыва у нас не было игрового тонуса. Понятное дело, что мы проводили какие-то контрольные матчи и играли между собой, однако это всё равно не то. Но я думаю, в первой игре мы показали, что мы вышли играть с хоккей и что можем играть со СКА. Потом проиграли второй матч, но не опустили руки. Все бились, боролись и хотели выиграть.

— После победы в первом матче дальше последовали четыре поражения подряд с одним и тем же счётом – 1:2. Каждая игра проходила в напряжённой борьбе, но результат всякий раз был не в вашу пользу. Чего не хватило?

— Не хватило всего лишь реализации. Надо было использовать свои моменты, да и можно было обойтись без некоторых голов, что мы в этой серии пропустили. Но что теперь сделаешь – всё уже прошло. Это жизненный опыт. Надеюсь, в следующий раз уже мы будем вести в счёте и забивать больше голов.

Фото: photo.khl.ru

— А была ли внутри раздевалки уверенность в своих силах? Со стороны кому-то может показаться, что игроки «Спартака» сами не поверили в то, что реально пройти СКА.

— Конечно, все верили и понимали, что можем пройти дальше. Как я уже выше отметил, в первом матче мы показали, что можем играть со СКА, и они не ожидали от нас такого напора. Считаю, что пропуск первого раунда в какой-то степени даже пошёл нам на пользу в плей-офф, потому что у нас было больше сил и мы были легче соперника. У нас было много желания, но даже не знаю, как объяснить, почему не получилось. Жаль, что проиграли, но как есть. Мы хотели выигрывать и могли выигрывать.

— Многие команды столкнулись с легионерской проблемой по ходу плей-офф. У «Спартака» уехал только канадец Виртанен, тогда как остальные иностранцы доиграли сезон. Каким было состояние ваших легионеров?

— Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Однако это только наши догадки, истины мы тут не знаем.

«Знарок в меня поверил и всегда поддерживал. Это самое важное для молодых игроков»

— Вы получили травму в третьем матче серии и больше на лёд уже не выходили. Что произошло и всё ли сейчас в порядке со здоровьем?

— Да, всё уже в порядке. Просто микротравма, которая была, могла ухудшить состояние, поэтому и пропустил две игры.

— Сразу ещё один вопрос на медицинскую тему. По известным проблемам со здоровьем вы были вынуждены пропустить молодёжный чемпионат мира. В этом плане всё осталось в прошлом?

— Всё нормально. Может быть, что-то и было на подростковом уровне, но сейчас уже всё хорошо.

— Вы начали получать игровое время в главной команде «Спартака» ещё при Олеге Знарке, а в этом сезоне стали уже ключевым игроком под руководством Бориса Миронова. Можете ли сравнить их тренерские подходы к управлению командой?

— Их совсем нельзя сравнивать, но вдаваться в конкретику не стану.

— Олег Знарок является культовым тренером для российского хоккея. Какие главные моменты удалось вынести для себя в профессиональном плане из периода работы с ним?

— Самое главное – это начало. Он в меня поверил и стал подтягивать к первой команде. В тренировочном процессе он всегда меня поддерживал и вселял уверенность. Говорил, что можно делать, а что нельзя, и мне было удобно и комфортно. Это самое важное для молодых игроков, особенно когда им 17 или даже 18 лет.

«Мне нравятся многие защитники, но фаворита среди них нет»

— В свою очередь, Борис Миронов в прошлом был очень известным российским защитником. Именно как защитник защитнику он даёт вам какие-то дополнительные советы?

— Конечно, Борис Олегович подсказывал некоторые моменты в игре, но всё-таки он является главным тренером, а не тренером по работе с защитниками. Для этого у нас есть отдельный специалист, который работает с защитниками, однако на определённые нюансы он обращал внимание и подсказывал лично.

— В этом сезоне вы добились значительного прогресса и заслужили вызов в сборную России на Олимпиаду. Но если бы вам сказали оценить свою игру со стороны, какие бы вы назвали элементы, в которых необходимо добавить в первую очередь?

— Хотелось бы больше забивать, а там посмотрим. Но вообще все элементы нужно постепенно улучшать.

— Вы только что сказали, что хочется ещё больше забивать, но в этом сезоне на вашем счету девять заброшенных шайб. Это весомый результат для защитника. Дополнительным образом работаете над своим броском? Потому что улучшения очень заметны.

— Да я не думаю, что мой бросок настолько улучшился. Просто игровые ситуации складывались таким образом, что можно было бросать и забивать. Мне кажется, раньше у меня были моменты, в которых я и сильнее бросал, но сейчас пришло понимание, что не всё решает сила – главное бросать точно. Не всегда всё получается – иногда бросаешь по воротам, а шайба летит то выше, то мимо. Поэтому надо улучшаться.

— Кто является ориентиром для вас среди топ-защитников с мировым именем?

— Если говорить честно, то вообще ни на кого не ориентируюсь. Слушаю тренеров, с которыми работаю, и запоминаю какие-то моменты, стараюсь прогрессировать в своей игре. Мне нравятся многие защитники, но не могу сказать, что у меня есть какой-то личный фаворит.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Общая картинка Олимпиады получилась довольно смазанной»

— Перед началом сезона хотя бы в теории могли себе представить, что получите вызов в сборную России на Олимпийские игры?

— Конечно, мне хотелось попасть в национальную команду. Я тренировался и готовился. Бывало, что в команде подшучивали и подбадривали, но я настолько суеверный человек, что специально вообще не думал на эту тему. Здорово, что так случилось и получилось поехать на Олимпиаду. Значит, так и должно было быть.

— Вам как-то помогло в Пекине, что главным тренером сборной России был Алексей Жамнов, с которым вы пересекались ещё в «Спартаке»?

— Ну в «Спартаке» он был генеральным менеджером, и на тот момент какие-то игровые вопросы мы вообще с ним не обсуждали. В клубе он иногда помогал тренерскому штабу, но не работал так, как это было на Олимпиаде. Перед поездкой в Китай мы с ним пообщались. Понятно, что я испытываю огромное уважение к этому человеку, с точки зрения его статуса как игрока и тренера. Прислушивался к тому, что он говорил.

— Какие впечатления и воспоминания остались от первой в карьере Олимпиады?

— Общая картинка Олимпиады получилась довольно смазанной, из-за того что был карантин. Нельзя было никуда выходить, и не было возможности посмотреть, как всё устроено. Все ходили в масках, что вызывало дискомфорт. Гулять можно было только по деревне, но тоже нужно было находиться в масках и думать о безопасности.

Если говорить непосредственно о хоккейном турнире, то всё могло завершиться от одной ошибки – одно неверное действие могло отделить победу от поражения. Всё решали какие-то мелочи, все бились, старались, большие скорости были. Мне была интересна подготовка ребят в тренировочном процессе и к самим матчам. Много чего полезного подсмотрел и запомнил для себя.

— Не трясло от самой мысли, что в 20 лет играете в первой паре сборной России на Олимпийских играх?

— В принципе, мне было вообще всё равно. Если бы оказался в такой ситуации два года назад, то меня бы чуть потряхивало. Но сейчас я провёл весь сезон в первой паре в клубе, играл с легионерами, поэтому привык к такой роли. Понятно, что в первые минуты не знал, как там и что там. Но перед игрой один человек мне сказал, что вообще не надо переживать и думать об очках, а нужно просто играть в хоккей. Я и начал спокойно играть, стараясь делать максимум для команды.

«Второе место на Олимпиаде? Осталось разочарование, но не скажу, что сильно расстроен»

— Опытные игроки вроде Вадима Шипачёва или Егора Яковлева давали какие-то дополнительные советы молодежи?

— Подсказывать-то подсказывали, конечно. Всё-таки они постарше и были в сборной и на прошлой Олимпиаде. В нужные моменты они давали советы, однако лишнего никто никогда не говорил. Не было какого-то большого количества подсказок, но молодые игроки прислушивались к тому, что они говорили. И вся сборная была единым коллективом.

— Часто ли вспоминаете финальный матч со сборной Финляндии?

— Придерживаюсь такого правила, что лучше не вспоминать плохие события. Понятное дело, что мы находились в одном шаге от золотых медалей. И если вспоминать это поражение, то начнёшь съедать себя изнутри. Стараюсь этого не делать. Конечно, в каких-то разговорах эта тема порой всплывает, но я стараюсь легко к этому относиться.

— Спустя время каких эмоций осталось больше от второго места на Олимпиаде — разочарования от поражения в финале или радости от завоевания награды?

— Скорее всего, разочарования, потому что сборная России могла стать чемпионом и была настроена только на первое место. Но при этом не могу сказать, что сильно расстроен от второго места. Такие, довольно смешанные чувства.

— Серебряную медаль храните дома на видном месте?

— Дома, но не на видном. Спрятал так, чтобы никто не видел (смеётся).

— После возвращения в клуб спрашивали Йори Лехтеря, за кого он болел в олимпийском финале?

— Даже не спрашивал. Конечно, он за меня болел (смеётся).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Российские хоккеисты далеко не хуже финнов. Потом мы возьмём своё»

— Есть ли какое-то чисто хоккейное объяснение, почему на протяжении уже долгого времени финны являются настолько неудобным соперником для россиян по всем возрастам?

— Может быть, это всё уже пошло из области психологии. Мне самому довольно сложно судить, потому что не так часто встречался с финскими сборными. Если так подсчитать, то получится, что играл с ними три или четыре раза. Не ощутил в них ничего сверхъестественного, они такие же обычные хоккеисты с определённым мастерством. И мы далеко не хуже их, но просто, если сейчас они побеждают, значит, потом мы возьмём своё, и удача будет на нашей стороне.

— В Пекине сборную России на протяжении всего турнира упрекали за очень низкую результативность и довольно скучный стиль. Что думаете по этому поводу?

— Посудите сами. Вот если бы сборная России играла в очень яркий хоккей – много забивала и много пропускала – но проигрывала большинство матчей, все бы болельщики сейчас сказали: «Россия слабая и наполучала кучу шайб». А сейчас мы побеждали с минимальными счетами, но выигрывали. И все помнят только медаль.

— С точки зрения защитника, кто показался самым опасным форвардом, против которого довелось сыграть на Олимпиаде?

— Ох, если честно, я подзабыл фамилию этого хоккеиста. Просто вылетела из головы. Это игрок сборной Чехии, который очень много проблем нам доставил в их большинстве. Он в НХЛ за «Бостон» очень успешно играл, а сейчас вернулся в Европу.

— Давид Крейчи, 46-й номер.

— Да-да, точно, вот он. Не знаю, может быть, у него лучшая игра на Олимпиаде была против нас, но с ним было очень сложно. Очень неприятно играл.

— В овертайме матча с Чехией как раз ещё и неприятный момент получился – удаление и пропущенный гол. После завершения матча вы очень сильно негодовали на своё удаление.

— Да просто никчёмное удаление было, не понимаю, за что мне там две минуты дали. Если бы они ещё гол не забили, я бы отнёсся более просто к ситуации, а так неприятно получилось.

«За системой «Каролины» слежу, но моё дело пока в России»

— Многое ли изменилось в вашей жизни после Олимпиады? Почувствовали ли уже известность?

— Да не особо. Конечно, в моём родном городе Орле у меня очень много поддержки. На Москву популярность пока не распространяется.

— А в команде пошли какие-то дружеские подколы в том стиле, что звёздный защитник вернулся в клуб?

— Ну обязательно, а как же без этого? Это до сих пор продолжается. Слежу за ними, чтобы лишнее слово не говорили (смеётся).

— У вас действующий контракт со «Спартаком» до 2024 года, но за «Каролиной» как-то следите?

— Да, они хорошо идут в этом сезоне в НХЛ, да и фарм-клуб – «Чикаго Вулвз» – очень хорошо выступает. Послеживаю, конечно, но моё дело пока здесь в России.

— Однако какая-то связь с руководством «ураганов» сохраняется?

— Да-да, конечно, мы общаемся. Они следят за мной, и общение сохраняется, что очень приятно. Раньше они прямо очень плотно следили за какими-то игровыми моментами, сейчас всё чуть попроще – они стараются не нагружать лишней информацией, поэтому общаемся поменьше. Только на телефоне, без видеосвязи.

— Может быть, видели, что буквально на прошлой неделе Василий Пономарёв дебютировал в фарм-клубе «Кейнз» и сразу отметился результативной передачей. Общались с ним перед его отъездом?

— Нет, мы с ним не общались. Узнал, что он уехал в Северную Америку, уже тогда, когда он вышел на лёд за «Чикаго». Даже не знал, что он уезжает.

— Там же целая спартаковская диаспора постепенно собирается. Ещё и Артём Сериков играет за «Чикаго».

— С Артёмом мы даже играли в одной паре за «Спартак», но особо плотно с ним не общаемся. Видел его статистику в АХЛ. Рад, что у него получается.

— Сейчас непростые времена для хоккейного бизнеса в России. Известно о проблемах с поставкой экипировки. Как-то уже задумывались над этим вопросом?

— Да, я уже спрашивал у человека, который в клубе занимается данным вопросом. Он сказал, что во всём разберёмся. Я такой: «Ну ладно».

— В целом что думаете об отстранении российских спортсменов? Наверное, есть какая-то обида, потому что вполне могли и дебютировать на чемпионате мира в этом году?

— Все хотят заниматься спортом и своим делом, но в этой ситуации от нас мало что зависит. Хотелось бы лучшего, но что есть, то есть. Нам остаётся только смириться, готовиться к лучшему и ждать улучшения ситуации.