«Финские врачи сошли с ума». Губерниев — об отказе оперировать российского хоккеиста

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«Тут уже не спорт и политика — тут уже нарушение клятвы Гиппократа. Я не владею ситуацией, но это весьма грустно, потому что тут может совсем далеко зайти. Так быть не должно. Здесь то же самое, что не пускать важные для жизни лекарства, детское питание — это может далеко зайти. Финские врачи просто сошли с ума», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал об отказе Финляндии в операции молодому российскому хоккеисту.