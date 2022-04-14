Максим Сушинский подвёл итоги сезона для СКА

Бывший форвард клубов КХЛ и сборной России Максим Сушинский оценил выступление СКА в текущем сезоне КХЛ.



«Что касается сезона для СКА, наверное, нужно сказать про смену тренера. Были на первом месте и поменяли на Ротенберга. Наверное, в клубе какие-то внутренние моменты были. СКА — хорошая, ровная и молодая команда. Боялся, что сегодня опыт всё-таки скажется. Многие ребята не участвовали в таких играх.



ЦСКА уже лет семь подряд выходит в финал конференции… Одно время СКА выигрывал ЦСКА — теперь около 4-5 лет выигрывают армейцы Москвы. Ещё всё впереди! Это спорт: сегодня так, а завтра по-другому», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в финале Кубка Гагарина — 2022 сыграют ЦСКА и «Металлург». Первая встреча состоится в Магнитогорске в понедельник, 18 апреля.