ЦСКА уже пять лет непобедим на Западе КХЛ! В отпуск СКА отправил дубль экс-игрока Питера

У многих экспертов седьмой матч финальной серии в Западной конференции между СКА и ЦСКА вызвал удивление. Всё дело в том, что изначально команду Сергея Фёдорова выставляли в роли неоспоримого фаворита, а СКА казался тёмной лошадкой.

«Я был в числе тех, кто ставил на ЦСКА. Очень мощно армейцы играли. На сегодняшний день они, возможно, прошли пик формы, она не такая выразительная, как в сериях с «Локомотивом» и «Динамо». Больше всего меня поразило то, что ЦСКА донельзя упросил игру. Если возьмём начало атаки, то она лучше у Питера: через пас команда быстро выходит из зоны, видна хорошая помощь владеющему шайбой в средней зоне. У ЦСКА этого нет.

Задача ЦСКА не начать атаку, а выбросить шайбу из зоны. Или подсунуть партнёру так, чтобы он оказался с в сложном положении. В средней зоне, здесь надо отдать должное Питеру, хоккеисты СКА очень подвижны, поэтому у ЦСКА тоже проблемы. В атаке всё в последнем матче сводилось к тому, что надо бросать из любых положений.

Это неплохо, когда много бросают, соперник ошибётся, но не до такой же степени! Удивительное дело! Я не ожидал такого от ЦСКА, команды, которая прекрасно смотрелась в двух первых сериях. Это была играющая команда, а сейчас она больше борется, всё простенько в исполнении, очень обидно», — заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Действительно, атака СКА выглядит поинтереснее, а наличие в ней таких мастеров, как Кузьменко, Бурдасов и Гусев, лишь подтверждает этот факт. У ЦСКА могут сильнее играть лидеры – Григоренко (который, кстати, проснулся в шестом матче), Слепышев, Окулов. Если говорить о плюсах москвичей, то они в целом выглядят как-то помощнее, стараются брать своё давлением и габаритами. Однако далеко не всегда подобная стратегия приносит пользу. СКА, судя по серии, подстроился и привык к подобной игре соперника, иначе бы коллектив Романа Ротенберга не выиграл три встречи.

На первый период обе команды вышли максимально заряженными на борьбу, однако заброшенных шайб зрители так и не увидели. Ни Юханссон, ни Федотов ошибок не допустили.

Зато публика могла лицезреть драку. На седьмой минуте игры на льду произошла драка между форвардом петербургского клуба Захаром Бардаковым и нападающим гостей Константином Окуловым. По её итогу оба игрока получили штраф по 2+2 минуты за грубость. Также за участие в стычке были наказаны защитник СКА Никита Камалов и форвард гостей Владислав Каменев за удар клюшкой.

В целом же игра казалась равной. Преимущество периодически переходило от одной команды к другой, однако по броскам в створ хозяева оказались лучше (10-5).

У СКА активничал Лео Комаров, продолжавший залезать под кожу соперникам и провоцировать их. А отличились первыми москвичи. Армейцы совершили перехват в средней зоне и провели быструю атаку. Плотников прорвался по правому флангу и бросил низом — Сергей сам же полез на пятак, продавил Лехтонена и добил шайбу в сетку. Образцовый гол для подобных матчей.

И надо же было такому случиться, что Сергей стал автором дубля. Форвард буквально рвался к званию лучшего хоккеиста матча. Слепышев объехал ворота и сделал поперечный перевод на Плотникова, который в касание бросил под перекладину. Судьи после двух видеопросмотров (первый на пересечение линии ворот, второй на помеху вратарю) определили, что это хороший гол. 2:0 в пользу ЦСКА после двух периодов – СКА нужно было думать, как спасать встречу.

Однако на третий период ЦСКА вышел максимально сконцентрированным. Было видно, что москвичи играют строго по тренерскому заданию, стараясь не лезть на рожон и не допускать элементарных ошибок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

И москвичи со своей задачей справились, в итоге ещё и забив в пустые ворота. 3:0 — ЦСКА уже пять лет непобедим на Западе КХЛ. Дубль Сергея Плотникова, бывшего игрока СКА, вывел москвичей в финал на магнитогорский «Металлург». Интересно, что и за «Магнитку» Плотников тоже успел поиграть. Нас ждёт отличный финал!