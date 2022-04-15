Павел Бучневич продлил свою серию очков до восьми игр и установил новый рекорд в карьере

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них 7-й кряду.
Российский нападающий гостей Павел Бучневич забил гол и отдал две голевые передачи в матче. Таким образом, он продлил свою результативную серию до восьми матчей подряд. Это его личный рекорд в профессиональной карьере.
В составе «Блюз» хет-триком отметился 30-летний российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественника Павла Бучневича, Дэвида Перрона и Брэндона Саада. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд и Алекс Так.
Примечательно, что помимо трёх заброшенных шайб на счету Тарасенко и ассистентский дубль (3+2), а у Бучневича – две результативные передачи (1+2). Итого на двоих за матч они набрали шесть очков.
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