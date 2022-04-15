Хартман рассказал, что болельщики перевели ему деньги на оплату штрафа за эпизод с Кейном

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман рассказал, что болельщики отправили ему деньги на оплату штрафа за показ среднего пальца Эвандеру Кейну во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».



«Вау… ошеломлён количеством пожертвований, которые я получил, чтобы помочь оплатить мой штраф. Болельщики, вы просто потрясающие. Я заплачу штраф из моих собственных средств, но хотел бы, чтобы все знали, что любые деньги, отправленные мне до вечера пятницы, будут пожертвованы детскому фонду Миннесоты», — написал Хартман в «Твиттере».



Напомним, форвард был оштрафован на $ 4,25 тыс. за неспортивное поведение в матче с «Эдмонтоном». В одном из эпизодов встречи форвард «нефтяников» Эвандер Кейн начал выяснять на льду отношения с российским нападающим Кириллом Капризовым, потом россиянина подъехали защищать одноклубники. Райан Хартман на эмоциях показал канадцу средний палец.

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