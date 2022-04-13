Нападающий «Миннесоты» Хартман показал средний палец Эвандеру Кейну

Американский нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман показал средний палец во время матча канадскому форварду «Эдмонтон Ойлерз» Эвандеру Кейну.



В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.



ВИДЕО стычки канадского и американского форвардов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



В этом матче российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Первый ассист стал для него 90-м очком в этом сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Таким образом, он первым из россиян набрал такое количество результативных действий в нынешней регулярном сезоне.

Новость по теме Две голевые Капризова помогли «Миннесоте» выиграть у «Эдмонтона»