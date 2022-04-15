Гомоляко: если «Металлург» будет играть в свою силу, то никакой соперник нам не страшен

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал предстоящую финальную серию Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.
Первые ощущения от того, что добрались до финала? Прекрасные ощущения, других слов нет. Ждём.
Я не хочу говорить о сопернике. Уже говорил, что если мы будем играть в свою игру, то нам никакой соперник не страшен. Поэтому, если мы будем придерживаться своей тактики, своей игры, то всё у нас получится.
Перед серией с «Авангардом» и перед серией с «Трактором» говорил, что противостояния совершенно не принципиальны, с ЦСКА тоже этой принципиальности нет? Ну а мне то какая должна быть принципиальность? Всегда говорю, принципиальных соперников нет, есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе у нас ЦСКА, мы должны выиграть и забрать Кубок.
Удивило решение наставника ЦСКА Сергея Фёдорова стать тренером? У Сергея хороший, хоккейный склад ума, поэтому я ничему не удивлён. Думаю, Сергей в будущем будет прекрасным тренером.
Ключевым в серии станут голы, голы самое главное. Чем больше забьём, тогда победим. В каждой игре надо забить на один гол больше.
Как удалось в своё время пригласить в команду Брендана Лайпсика? С ним появился вариант, и мы созвонились с агентом. Я в принципе смотрел на его игру в ЦСКА и знал, как он играет за океаном, мне импонировала его игра, техника, катание, мне в принципе импонирует игра техничных ребят. Мы подыскивали ещё и центрального. Как раз, когда Филипп Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара, и забрали его.
Доволен как действует звено с Николаем Голдобиным? Главное, что они забрасывают, а красивые или какие – без разницы. Да, прекрасно играют пока", — цитирует Гомоляко страница «Металлурга» во «Вконтакте».
- 15 апреля 2022
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