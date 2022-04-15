Агент Бурдасова: будем изучать все варианты, интерес от других клубов КХЛ есть

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы капитана СКА Антона Бурдасова, ответил на вопрос, останется ли нападающий в санкт-петербургском клубе.



«Будем изучать все варианты, интерес от других клубов КХЛ есть. Но сезон только закончился, рано об этом было говорить», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, вчера, 14 апреля, московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в седьмой встрече финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». ЦСКА в решающей серии Кубка Гагарина 2022 года сыграет с магнитогорским «Металлургом».