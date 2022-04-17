«И вот внезапно у меня уже четыре очка». Кучеров — о своей игре в матче с «Виннипегом»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал успешное выступление в матче с «Виннипег Джетс» (7:4). Форвард «молний» набрал 4 (2+2) очка за 18 минут.
«У нас появлялись моменты на протяжении всей встречи, и было вопросом времени, когда шайбы начнут залетать. Иногда этого не происходит, но всё равно нужно сохранять позитивный настрой и продолжать создавать шансы. Тогда в каких-то моментах, как сегодня, некоторые отскоки будут для нас удачными. И вот внезапно у меня уже четыре очка. Но у меня нет ощущения, что я сделал что-то особенное», — цитирует Кучерова The Athletic.
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.
- 17 апреля 2022
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