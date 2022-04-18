Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гулявцев оценил противостояние тренеров и вратарей в финальной серии КХЛ

Гулявцев оценил противостояние тренеров и вратарей в финальной серии КХЛ
Комментарии

Известный форвард, бывший игрок, сейчас гендиректор «Молота» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина – 2022, в которой сыграют «Металлург» и ЦСКА.

«Конечно, большую роль будет иметь игра вратарей. Я думаю, для них большее значение будет играть психологическая уверенность. Кошечкин, хоть и возрастной голкипер, но у него достаточно опыта в самых серьёзных матчах. Я думаю, и с физической формой у него всё будет в порядке. Иван Федотов тоже зарекомендовал себя как топовый вратарь.

Обе команды играют в финале, значит их тренеры это заслужили. Я с большим уважением отношусь к Сергею Фёдорову. Илья Воробьёв прошёл несколько финалов и выигрывал кубок. Может быть, в этом плане у него опыта больше. У Фёдорова первый сезон на тренерском мостике и первый финал – это дорогого стоит. Интересное противостояние», – сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Битва таланта и системы подарит КХЛ крутой финал? Чего ждать от разборки «Магнитки» и ЦСКА Битва таланта и системы подарит КХЛ крутой финал? Чего ждать от разборки «Магнитки» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022