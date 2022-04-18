Гулявцев оценил противостояние тренеров и вратарей в финальной серии КХЛ

Известный форвард, бывший игрок, сейчас гендиректор «Молота» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина – 2022, в которой сыграют «Металлург» и ЦСКА.
«Конечно, большую роль будет иметь игра вратарей. Я думаю, для них большее значение будет играть психологическая уверенность. Кошечкин, хоть и возрастной голкипер, но у него достаточно опыта в самых серьёзных матчах. Я думаю, и с физической формой у него всё будет в порядке. Иван Федотов тоже зарекомендовал себя как топовый вратарь.
Обе команды играют в финале, значит их тренеры это заслужили. Я с большим уважением отношусь к Сергею Фёдорову. Илья Воробьёв прошёл несколько финалов и выигрывал кубок. Может быть, в этом плане у него опыта больше. У Фёдорова первый сезон на тренерском мостике и первый финал – это дорогого стоит. Интересное противостояние», – сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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