Вайсфельд: у Фёдорова мало опыта, но опытные помощники. У него другие сильные качества

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о тренерском противостоянии в финале Кубка Гагарина – 2022.



«Больше дней на отдых у «Металлурга»? Это всегда палка о двух концах. Больше времени на восстановление – хорошо, дольше отсутствует практика – плохо. Не думаю, что три дня разницы сыграют принципиальную роль. Для «Магнитки» это должно пойти в плюс.



Тренерский опыт в финале важен. У Фёдорова его мало, но у него очень опытные помощники, поэтому отсутствие опыта в какой-то степени нивелируется. У Сергея Викторовича другие сильные качества. Мелочей быть не может, будут влиять все факторы. В том числе и тренерский опыт», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.