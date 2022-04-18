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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Вайсфельд: у Фёдорова мало опыта, но опытные помощники. У него другие сильные качества

Вайсфельд: у Фёдорова мало опыта, но опытные помощники. У него другие сильные качества
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о тренерском противостоянии в финале Кубка Гагарина – 2022.

«Больше дней на отдых у «Металлурга»? Это всегда палка о двух концах. Больше времени на восстановление – хорошо, дольше отсутствует практика – плохо. Не думаю, что три дня разницы сыграют принципиальную роль. Для «Магнитки» это должно пойти в плюс.

Тренерский опыт в финале важен. У Фёдорова его мало, но у него очень опытные помощники, поэтому отсутствие опыта в какой-то степени нивелируется. У Сергея Викторовича другие сильные качества. Мелочей быть не может, будут влиять все факторы. В том числе и тренерский опыт», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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