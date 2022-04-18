Тарасенко был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.
На прошедшей неделе «блюзмены» одержали четыре победы в матчах с «Бостон Брюинз» (4:2), «Баффало Сэйбрз» (6:2), «Миннесотой Уайлд» (6:5, ОТ) и «Нэшвилл Предаторз» (8:3). 30-летний россиянин забросил семь шайб и отдал четыре голевые передачи. Всего на его счету 69 матчей в сезоне, в которых он набрал 76 (33+43) очков.
Второй звездой недели стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала, набравший 10 (5+5) очков в четырёх матчах.
Третья звезда — вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит, отразивший 69 бросков по своим воротам в двух матчах с «Нэшвилл Предаторз» (4:0) и «Вегас Голден Найтс» (4:0).
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