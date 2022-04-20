«Металлург» и ЦСКА обменялись голами за 7 секунд, установив рекорд финалов Кубка Гагарина

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит второй матч финала Кубка Гагарина. «Металлург» принимает ЦСКА. В эти минуты идёт второй период встречи. Во втором периоде был установлен новый рекорд скорострельности в финалах.
На шестой минуте матча счёт открыл Филипп Майе. Ему ассистировали Артём Земчёнок и Николай Голдобин, «Металлург» повёл в счёте. Но в начале второй двадцатиминутки гости отыгрались. На 22-й минуте Виталий Абрамов восстановил равновесие в счёте. Армейцы организовали быструю атаку, Карнаухов от борта сделал пас на Абрамова, который принял шайбу и бросил в дальнюю девятку.
После этого команды обменялись заброшенными шайбами, которые разделили лишь семь секунд. Сперва отличился Линус Хультстрём, а затем Михаил Григоренко сравнял счёт. Примечательно, что вскоре после этого «Магнитку» вперёд вывел Архип Неколенко.
Шайбы Хультстрёма и Григоренко за семь секунд — самые быстрые в финалах Кубка Гагарина.
Рекорд в плей-офф — шесть секунд («Атлант» — «Локомотив» в 2011-м; «Динамо» М — СКА в 2013-м; «Торпедо» — СКА в 2015-м).
Предыдущий рекорд финала — 14 секунд («Ак Барс» — «Локомотив» в 2009 году).
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