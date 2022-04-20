Быков отреагировал на поражение ЦСКА во втором матче финальной серии с «Металлургом»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу «Магнитки».



«Не удивлён ни количеством шайб, ни результатом. Игра была упорная. Эмоции захлёстывают: хоккеисты расслабляются и сразу получают, потому что теряют концентрацию.



То, что ЦСКА выиграл первый матч в серии, — очень большой плюс. Они перевели возможный последний матч в Москву. Одной из задач на выезд было победить хотя бы раз. В силу того что в обеих командах есть игроки высокого класса — в том числе хорошие форварды — не удивлён количеством шайб», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.