Быков отреагировал на поражение ЦСКА во втором матче финальной серии с «Металлургом»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу «Магнитки».
«Не удивлён ни количеством шайб, ни результатом. Игра была упорная. Эмоции захлёстывают: хоккеисты расслабляются и сразу получают, потому что теряют концентрацию.
То, что ЦСКА выиграл первый матч в серии, — очень большой плюс. Они перевели возможный последний матч в Москву. Одной из задач на выезд было победить хотя бы раз. В силу того что в обеих командах есть игроки высокого класса — в том числе хорошие форварды — не удивлён количеством шайб», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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