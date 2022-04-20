«Шайба налево, шайба направо». Плющев – о десяти голах в матче «Магнитки» и ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о высокой результативности в матче финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (6:4).



«Шайба налево, шайба направо — мы сегодня увидели открытый хоккей. Удивительно, как можно с такими классными вратарями пропускать столько шайб, особенно это касается ЦСКА. Совершенно непонятные ошибки в обороне, много голов с ближнего пятака. Такое ощущение, что армейцы решили свою задачу и всё отложили на московские матчи.

«Магнитка» прекрасно понимала, что если она отдаёт две домашние игры, то это практически без шансов. Магнитогорцы сегодня играли, не оглядываясь ни на что, работали только на результат, бежали вперёд без комплексов. В итоге удалось победить! Но, повторюсь, шесть пропущенных шайб для ЦСКА и вратаря Ивана Федотова – это многовато», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.