Крикунов — о лимите: у нас огромное количество катков и школ — оно перерастёт в качество

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что сокращение лимита на иностранцев будет способствовать развитию молодых игроков, которые будут получать возможность регулярно выступать в матчах КХЛ.
«Какое-то время назад вопрос о сокращении легионеров довольно живо обсуждался. Помните, был момент в начале 2000-х, когда легионеров-вратарей было такое количество, что возникли определённые сложности при формировании сборной России. Слава богу, перспективных вратарей-россиян в нашей стране сейчас достаточно. А вот полевых игроков из других стран стало очень много. Да, легионер легионеру рознь, и когда приезжают опытные ребята, у которых можно чему-то поучиться, для молодёжи это, бесспорно, огромный плюс. А когда к нам едут посредственные легионеры… Какой в них смысл?
Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой всё равно. Тем более в нынешней ситуации, когда многие в плей-офф — 2022 просто «отбывали номер». Уровень игры легионера должен быть не ниже, чем у россиянина. По некоторым командам так никак нельзя сказать.
Сокращение легионеров позволит быстрее набираться опыта молодым ребятам благодаря игре в КХЛ. В нашей стране огромное количество катков, школ, хоккеистов. И я уверен, что это количество перерастёт в качество!» — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 21 апреля 2022
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