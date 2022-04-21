А. Юдин: я — за сокращение легионеров в КХЛ. Три — максимум

Заслуженный мастер спорта, экс-игрок сборной России, тренер Александр Юдин считает, что три легионера – оптимальный вариант для клубов КХЛ.



«Я, однозначно, за сокращение легионеров в КХЛ. Три – максимум. А то приезжают порой какие-то «левые» игроки, которые занимают места молодых ребят. Мы в легионеров вкладываем огромные деньги, а взамен не получаем ничего. Плюс ко всему, ещё некоторые умудряются запросить такие деньги, которых они вообще не стоят и близко. А в этом сезоне во многих клубах они вообще взяли и уехали по ходу сезона, подведя тем самым свои команды.



Нужно вкладывать деньги в развитие хоккея, в наших доморощенных пацанов, которых в каждом городе огромное количество. Я живу в Санкт-Петербурге и сам прекрасно знаю, сколько тут делается для развития хоккея, прогрессирования молодёжи. Мне вообще импонирует положение дел в СКА. Тут доверяют молодым ребятам, посмотрите, сколько их играло в плей-офф, и, самое главное, они были не слабее тех же легионеров. Был на днях на играх финала Кубка Гагарина. Полные трибуны! Так любят хоккей в Санкт-Петербурге!» — сказал Юдин «Чемпионату».