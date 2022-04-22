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«Тампа» разгромила «Торонто» со счётом 8:1. У Кучерова – гол и результативный пас

«Тампа» разгромила «Торонто» со счётом 8:1. У Кучерова – гол и результативный пас
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

В составе «Тампы» дублями отметились Алекс Киллорн и Росс Колтон, ещё по шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Ондржея Палата и Пэта Маруна. Автором единственного гола «Торонто» стал российский форвард Илья Михеев, отличившийся в большинстве.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился также результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Теперь на его счету 54 (20+34) очка в 41 матче текущего сезона.

Соотечественник и одноклубник Кучерова – защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевой пас.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 36. Его визави из «Торонто» Эрик Челльгрен – 28 из 36.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Чернак, Хагель) – 23:54 (5x5)   2:0 Колтон (Пол, Перри) – 31:37 (5x5)   3:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 32:38 (5x4)   4:0 Кучеров (Перри, Киллорн) – 35:07 (5x4)   5:0 Палат (Сергачёв, Стэмкос) – 41:12 (5x5)   6:0 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 44:33 (5x4)   6:1 Михеев (Спецца, Джордано) – 47:45 (5x4)   7:1 Колтон (Палат, Макдона) – 48:50 (4x4)   8:1 Марун (Палат, Колтон) – 54:11
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