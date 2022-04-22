«Тампа» разгромила «Торонто» со счётом 8:1. У Кучерова – гол и результативный пас

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.

В составе «Тампы» дублями отметились Алекс Киллорн и Росс Колтон, ещё по шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Ондржея Палата и Пэта Маруна. Автором единственного гола «Торонто» стал российский форвард Илья Михеев, отличившийся в большинстве.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился также результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Теперь на его счету 54 (20+34) очка в 41 матче текущего сезона.

Соотечественник и одноклубник Кучерова – защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевой пас.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 36. Его визави из «Торонто» Эрик Челльгрен – 28 из 36.