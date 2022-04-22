«Тампа» разгромила «Торонто» со счётом 8:1. У Кучерова – гол и результативный пас

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 8:1.
В составе «Тампы» дублями отметились Алекс Киллорн и Росс Колтон, ещё по шайбе на счету Стивена Стэмкоса, Никиты Кучерова, Ондржея Палата и Пэта Маруна. Автором единственного гола «Торонто» стал российский форвард Илья Михеев, отличившийся в большинстве.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 17 минут 29 секунд и отметился также результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Теперь на его счету 54 (20+34) очка в 41 матче текущего сезона.
Соотечественник и одноклубник Кучерова – защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевой пас.
Ворота «Тампы» в этой игре защищал Андрей Василевский, отразивший 35 бросков из 36. Его визави из «Торонто» Эрик Челльгрен – 28 из 36.
- 22 апреля 2022
-
07:09
-
07:06
-
06:47
-
06:36
-
06:32
-
06:27
-
06:25
-
06:02
-
05:52
-
05:43
-
05:39
-
05:26
-
04:56
-
04:52
-
04:43
-
04:36
-
04:31
-
03:19
- 21 апреля 2022
-
23:41
-
22:08
-
21:39
-
21:15
-
20:46
-
20:12
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:35
-
18:19
-
18:00
-
17:31
-
16:56
-
16:15
-
16:00