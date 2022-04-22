Сушинский: Панарин добавляет каждый год. Побить рекорд Гретцки — очень престижно

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал достижение российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который побил достижение легендарного нападающего Уэйна Гретцки, отдав 73 голевые передачи в сезоне. Канадский бомбардир в свой актив заработал 72 результативных паса.
«Можно ли сейчас считать Панарина одним из лучших в НХЛ? А раньше нельзя было? Не первый же год он выстрелил. Просто в этом году ещё лучше. Он добавляет каждый год. Побить рекорд Гретцки и Мессье — это очень престижно.
Сможет ли Панарин тащить на себе команду в плей-офф с малым опытом выступления там? Это в НХЛ особого опыта нет. В России он выигрывал, поэтому у него есть очень большой опыт. В этом я точно не вижу проблемы», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 22 апреля 2022
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