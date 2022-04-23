Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.



Российский форвард забил гол и отдал результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (6:3), суммарно набрав 4 (1+3) балла. В активе Капризова теперь 101 (45+56) очко в текущем сезоне.



Второй звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, во встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:3) оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу. Благодаря этой победе «нефтяники» официально вышли в плей-офф.



Третьей звездой стал одноклубник Капризова Кевин Фиала. Швейцарский нападающий в матче с «Сиэтлом» отдал пять результативных передач.

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