Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский форвард забил гол и отдал результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен» (6:3), суммарно набрав 4 (1+3) балла. В активе Капризова теперь 101 (45+56) очко в текущем сезоне.

Второй звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, во встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:3) оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу. Благодаря этой победе «нефтяники» официально вышли в плей-офф.

Третьей звездой стал одноклубник Капризова Кевин Фиала. Швейцарский нападающий в матче с «Сиэтлом» отдал пять результативных передач.

Новость по теме
Кирилл Капризов, впервые набравший 100 очков в НХЛ, прокомментировал новое достижение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022