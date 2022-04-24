Пашков: Федотову не хватает опыта и умения раскладывать силы на длительный период плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» (1-2).

«Сегодня будет ключевой матч, потому что ЦСКА может в значительной степени сохранить шансы в серии, если успешно проведёт четвёртую игру и добьётся победы. «Магнитка», если победит, будет в шаге от победы в Кубке, поэтому для неё это тоже ключевая игра. Важнейший матч, многое может повлиять на конечный результат.



Игра вратарей? Опыт Кошечкина — это серьёзный фактор. Он играет без замен, принимает большую нагрузку. Василий держится на высоком уровне. А вот Федотову как раз не хватает опыта и умения раскладывать силы на длительный период плей-офф. Без замен Ивану сложно играть. А так, в принципе, все матчи упорные, даже несмотря на счёт 0:4 в прошлой встрече. Игра вратарей станет главным фактором успеха.



У Сергея Фёдорова тоже первый финал в роли главного тренера. Хоть в штабе ЦСКА и есть опытные помощники, решения всё равно принимаются главным тренером, поэтому от Фёдорова многое зависит», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.