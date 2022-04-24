Крикунов: впечатление, что ЦСКА все свои силы отдал в серии со СКА

Заслуженный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» (0:1).



«Финал Кубка Гагарина — 2022 — интересный, и, честно говоря, я никак не ожидал, что оба матча в Москве будут за «Магниткой». Но, судя по всему, игроки ЦСКА все свои силы отдали в семиматчевом триллере со СКА. А вот «Магнитка», наоборот, имела возможность восстановиться после своего полуфинала. А вообще, играют команды здорово, и я хочу сказать, независимо от того, как финал завершится, для Сергея Фёдорова хороший дебютный сезон», — сказал Крикунов «Чемпионату».



Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске.