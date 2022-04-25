Шайбы Тарасенко, Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:6.

В составе «Анахайма» забитыми голами отметились Макс Комтуа, Джерри Мейхью и Адам Хенрик.

За «Сент-Луис» по разу забивали Джордан Кайру, Джастин Фолк, Марко Сканделла, а также россияне Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич. На счету Барбашёва в этом матче также две голевые передачи, на счету Тарасенко – одна.

Таким образом, российские хоккеисты на троих набрали в этой игре шесть очков, чем внесли существенный вклад в победу своей команды.

«Сент-Луис» после этого поединка набрал 109 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Анахайм» имеет в активе 74 очка и занимает 13-е место.