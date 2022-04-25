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Шайбы Тарасенко, Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»

Шайбы Тарасенко, Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:6.

В составе «Анахайма» забитыми голами отметились Макс Комтуа, Джерри Мейхью и Адам Хенрик.

За «Сент-Луис» по разу забивали Джордан Кайру, Джастин Фолк, Марко Сканделла, а также россияне Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич. На счету Барбашёва в этом матче также две голевые передачи, на счету Тарасенко – одна.

Таким образом, российские хоккеисты на троих набрали в этой игре шесть очков, чем внесли существенный вклад в победу своей команды.

«Сент-Луис» после этого поединка набрал 109 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Анахайм» имеет в активе 74 очка и занимает 13-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2022, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Комтуа (Леттьери, Стил) – 10:31 (5x5)   2:0 Мейхью (Зеграс, Шустр) – 12:40 (5x5)   2:1 Кайру (Барбашёв, Фолк) – 27:29 (5x5)   2:2 Тарасенко (Миккола, Томас) – 28:37 (5x5)   2:3 Барбашёв (Кайру, Бозак) – 32:37 (5x5)   2:4 Фолк (Парэйко, Тарасенко) – 34:38 (5x5)   2:5 Бучневич (О'Райлли, Миккола) – 44:44 (5x5)   2:6 Сканделла (Барбашёв, Бучневич) – 45:37 (5x5)   3:6 Хенрик (Гецлаф, Терри) – 57:19 (5x5)
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