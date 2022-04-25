«Витязь» заключил новые соглашения с тремя хоккеистами

Подмосковный «Витязь» на официальном сайте сообщил о продлении контрактов с тремя хоккеистами.
Новые соглашения заключили нападающие Кирилл Рассказов и Михаил Смолин, а также защитник Игорь Рыдченко.
Рассказов в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги успел выступить за три клуба — «Северсталь», «Торпедо» и «Витязь». Всего на его счету 25 матчей, в которых он забросил пять шайб и отдал три голевые передачи при показателе полезности «-6».
Смолин провёл за «Витязь» 34 матча в прошедшем сезоне, набрав 12 (6+6) очков при общей полезности «0». На счету Рыдченко 27 встреч, в которых он не сумел набрать результативных баллов при полезности «-4».
Напомним, «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф КХЛ.
- 25 апреля 2022
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