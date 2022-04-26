«Северсталь» подписала новый контракт с форвардом Абросимовым, сыгравшим 1-й сезон в КХЛ
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Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов подписал новый контракт с клубом, сообщает телеграм-канал череповчан.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.
В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард провёл за клуб 20 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-4». В Кубке Гагарина Абросимов сыграл в двух играх, не отметившись результативными действиями при полезности «-1». Этот сезон стал для него первым в лиге.
Напомним, «Северсталь» заняла пятое место по итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» (3-4).
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