«Северсталь» подписала новый контракт с форвардом Абросимовым, сыгравшим 1-й сезон в КХЛ

Нападающий «Северстали» Руслан Абросимов подписал новый контракт с клубом, сообщает телеграм-канал череповчан.



Отмечается, что соглашение заключено сроком на два года.



В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги 20-летний форвард провёл за клуб 20 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-4». В Кубке Гагарина Абросимов сыграл в двух играх, не отметившись результативными действиями при полезности «-1». Этот сезон стал для него первым в лиге.



Напомним, «Северсталь» заняла пятое место по итогам досрочно завершившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив в серии московскому «Динамо» (3-4).