Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» объявил о подписании нового контракта с нападающим Санниковым

«Салават» объявил о подписании нового контракта с нападающим Санниковым
Комментарии

Нападающий Степан Санников заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 31-летнего форварда рассчитан сроком на два сезона.

«Салават Юлаев» — топ-клуб, который борется за самые высокие места. Здесь хорошая организация, великолепные игроки. У нас сложился хороший коллектив, и я считаю, нам по силам завоевать Кубок. В Уфе замечательные болельщики, которые поддерживали нас по всей России, и эту поддержку всегда было слышно. Наконец, здесь мне стало вновь комфортно играть. Тренеры доверяли мне, и я старался ответить тем же.

Хотелось бы пройти сезон без травм и принести как можно больше пользы команде. И, конечно же, добиться с «Салаватом» самых высоких результатов. Сейчас понемногу уже начинаю кататься на льду с любителями и друзьями. После майских праздников буду добавлять зал. А уже в июне нас с ребятами ждёт полноценный лагерь с тренером по физподготовке. Будем готовиться к сборам», — заявил Санников.

В прошедшем регулярном сезоне форвард провёл 31 матч, набрав 9 (2+7) очков при полезности «+3». В плей-офф Санников сыграл в 11 встречах, заработав 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+1».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022